Spal-Gubbio 3-0 | rossoblù imprecisi | non basta il buon avvio

(Di domenica 7 aprile 2024)(Perugia), 7 aprile 2024 – Perdere così è brutto. Ilesce dal “Mazza” di Ferrara con un secco 3-0 dopo una prestazione a metà, con unapproccio però non concretizzato daiche sonoe commettono troppi errori negli ultimi metri. Dopo pochi minuti Udoh manda alto di testa, poi Di Massimo scheggia il palo da posizione invitante. Gli ospiti tengono il pallino del gioco ma sono gli estensi a concretizzare grazie ad una ripartenza. Al 28’, infatti, Zilli approfitta dell’errore di Pirrello, avanza e col mancino ad incrociare trafigge Vettorel. Ci prova anche Antenucci ma la doccia gelata arriva al 2’ di recupero: azione travolgente sulla sinistra di Dalmonte, palla arretrata per Zilli che da due passi non può sbagliare. Nella ripresa gli umbri accusano il colpo e non ...

