Spaccio nel parcheggio | donna arrestata

(Di domenica 7 aprile 2024) I carabinieri di Sesto Calende erano in pattuglia nei pressi di un supermercato per un’attività di prevenzione di furti e borseggi quando hanno notato un movimento sospetto tra unae un uomo fermi in un. Nonostante il tentativo maldestro dell’uomo, che ha cercato di disfarsi della dose appena acquistata, i carabinieri hanno immediatamente capito che era avvenuta una cessione di droga. E hanno proceduto con la perquisizione. Dal controllo dell’auto su cui viaggiava la, una ventiseienne marocchina residente in provincia di Milano, è spuntato un piccolo campionario di sostanze stupefacenti: 50 dosi di cocaina, 4 grammi di eroina e 1350 euro in contanti che si ritengono provento di. L’assuntore è stato segnalato alla Prefettura, mentre per lasi sono aperte le porte ...