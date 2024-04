(Di domenica 7 aprile 2024) Sono 1.500 le persone senza medico di famiglia, costrette a ricorrere ad ambulatori medici temporanei. A breve però, grazie ai prossimi duedidi Asst Brianza, si conta di riempire almeno un parte degli 11 posti vacanti conteggiati su Monza. "Cinque di questi undici hanno il vincolo, tutti nei quartieri, anche se non è detto che vengano coperti", spiega l’assessore alla Salute del Comune di Monza Egidio Riva. Si tratta di due posti a San Rocco, uno a Sant’Albino, uno a Triante e uno a San Fruttuoso. "Almeno qualcuno di questi contiamo di coprirlo – prosegue Riva –. Per questo abbiamo individuato a Sant’Albino la disponibilità di ambulatori alla Farmasalus a prezzi calmierati, e a San Rocco alla cooperativa Toti, o un locale in via Borgazzi per 4 giorni la settimana. Un bando c’è ora e un altro bando ci sarà a giugno. Vi potranno ...

Sos camici. Scoperti in 1.500. Pronti due bandi di reclutamento - Sono 1.500 le persone senza medico di famiglia, costrette a ricorrere ad ambulatori medici temporanei. A breve però, grazie ai prossimi due bandi di reclutamento di Asst Brianza, si conta di riempire ...ilgiorno

Sos camici bianchi, le richieste spedite in Regione - I piani triennali per il fabbisogno di personale sanitario inviati alla Regione Bergamo prevedono l'assunzione di 200 medici e 221 infermieri nel 2024, per rafforzare gli organici ospedalieri e territ ...ilgiorno

Sos medici di famiglia, Nicola Addis: «Restate nel pubblico, non fate come i calciatori» - Sassari All’appello nell’isola mancano 544 medici di famiglia. Sul Buras è stato appena pubblicato il bando per l’assegnazione delle sedi vacanti, ma la partecipazione resta una grande incognita. Anch ...lanuovasardegna