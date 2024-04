Sorrisi sulla neve L’Elly Fanchini Day richiama campioni e tante famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Il sorriso fiero si poteva cogliere tra gli sguardi della gente, la consapevolezza che Elly sia tuttora in mezzo a noi, anche se fisicamente non lo è più da oltre un anno. La famiglia delle "Lions" (come viene soprannominato il gruppo storico della squadra femminile di discesa) ha fatto centro nell’organizzazione delDay al Passo del Tonale, la giornata dedicata alla memoria di Elena, scomparsa poco più di anno fa. Compagne di oggi (da Sofia Goggia a Elena Curtoni, da Laura Pirovano a Roberta Melesi) e compagne di ieri (da Daniela Merighetti a Camilla Alfieri, da Johanna Schnarf a Verena Stuffer) hanno aderito con entusiasmo all’invito delle sorelle Nadia e Sabrina, ma soprattuttohanno reso omaggio alla loro amica che non c’è più, ...