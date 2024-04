Sondaggi politici elettorali oggi 7 aprile 2024 | cala il Pd | sale il Movimento 5 Stelle

Fratelli d' Italia non guadagna né perde voti , ma aumenta il suo vantaggio sugli altri partiti perché il Pd cala, mentre il Movimento 5 stelle cresce. Forza Italia è sostanzialmente stabile, ma ... (fanpage)

Forza Italia supera la Lega secondo l'ultimo Sondaggio di Tecnè - Gli ultimi Sondaggi politici, pur non essendo delle verità assolute, sono indicatori importanti per comprendere l'andamento dei vari partiti in vista delle imminenti elezioni europee del prossimo 8 e ...informazione

Par condicio, dibattito a Pavia «Deve essere estesa al web» - La presidente della vigilanza Rai: «Ridefinire il ruolo del servizio pubblico» Gentiloni: «È stato un male necessario, da allora campagne più equilibrate» ...laprovinciapavese.gelocal

Sondaggi politici elettorali: dopo Bari cala il Pd e sale il M5S, continua ascesa Tajani leader - Nuovi Sondaggi politici elettorali. Il Pd cala e sale il m5s. Diminuisce lievemente la fiducia per il governo Meloni. Sale Tajani ...unita