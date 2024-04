Sollevamento pesi | Coppa del Mondo Phuket 2024 | problema fisico | Miserendino costretta al ritiro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Unferma Giulianel corso della prova dideldidi, in Thailandia. L’azzurra è stataala causa di un riacutizzarsi del dolore per l’infortunio che l’aveva già tenuta ferma nelle gare precedenti. Impegnata nella categoria -71 kg, l’azzurra ce l’ha messa tutta durante le prime due prove di strappo, in cui ha tentato 103 kg, poi però è arrivata la rinuncia. Laa questo punto deve aspettare in ottica Parigi, nella speranza che le sue condizioni a livellomigliorino di nuovo: prima della gara odierna, l’azzurra era al quattordicesimo posto nel ranking per le Olimpiadi ...