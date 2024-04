Softball | l’MKF Bollate vola in testa alla classifica

(Di domenica 7 aprile 2024) ROMA –vince entrambe le partite del duello tanto atteso contro l’Italposa Forlì ein. Doppio successo anche per Macerata sul campo di Old Parma, mentre Inox Team Saronno e Mia Office Blue Girls Pianoro si dividono la posta. Oggi, 7 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Pronta la nazionale che disputerà il Blind Baseball European Championship 2023 Fase Finale della Coppa del Mondo di2024: ecco il calendario e le informazioni sui biglietti Contributo ordinario 2024 a Federscherma, Azzi: “Premiato il nostro lavoro in tutti i settori” Torneo delle Regioni Baseball/: ecco le sedi e il logo dell’edizione ...

