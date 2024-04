(Di domenica 7 aprile 2024) “A tutela dei miei figli e di mia moglie e con senso di responsabilità e rispetto verso il Partito democratico, ritiro la miaper le elezioni di giugno. Prima di essere un uomo pubblico con responsabilità politica sono une un marito”. Raffaelle, capogruppo regionale del Pd in, fa un passo indietro dopo la notizia che ilSalvatore – ‘Sasà’ –, ex manager di Sitaf, è indagato per estorsione, peculato e violazione della normativa elettorale nell‘inchiesta Echidna sugli interessi dellasull’autostrada Torino-Bardonecchia. Il capogruppo dem, nonnell’indagine, lascia anche l’incarico in consiglio regionale. La Prefettura, come rivelato oggi dal Fatto, potrebbe inviare una relazione sul caso ...

Dopo quest’estate, quando i telefoni degli italiani avevano per la prima volta iniziato a squillare per le attività di test di IT Alert , ricominciano le simulazioni per mettere a punto l’efficacia ... (ilfattoquotidiano)

Sistema Pd in Piemonte, Raffaele Gallo ritira la candidatura alle Regionali. Il padre è coinvolto nell’inchiesta su ‘ndrangheta e appalti - La Prefettura, come rivelato oggi dal Fatto, potrebbe inviare una relazione sul caso già nei prossimi giorni, e ci sono stati contatti tra il ministro dell’Interno Matteo Piantendosi e il sindaco ...ilfattoquotidiano

Piemonte, Pd nei guai: Telepass gratis in cambio di voti - Pd Piemonte in pieno caos dopo l'emersione del "Sistema Sasà" che per anni avrebbe portato voti al Pd tramite una fitta rete costruita da Salvatore Gallo ...ilgiornale

Salvini prevede una vittoria del centrodestra in Piemonte - "La Lega e il centrodestra vinceranno in Piemonte, non perché stanno uscendo inchieste o schifezze sul Partito Democratico, ma perché abbiamo governato bene", ha affermato Salvini. Inchieste sul ...informazione