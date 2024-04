Sinner | “La terra battuta è la superficie dove di solito ho più problemi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo una prima parte di stagione stellare, Janniksi appresta ad iniziare la stagione sullarossa con il Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro, numero 2 del ranking Atp, ha parlato in conferenza stampa affrontando diversi temi, a partire dal suo adattamento sulla nuova: “A volte all’inizio si ottengono risultati sorprendenti. La stagione sul cemento è stata molto positiva per me, vedremo cosa potrò fare sulla. L’anno scorso ho giocato bene qui a Monte Carlo, poi non così bene. Sarà complicato, è unadiho, ma non vedo l’ora di tornare e fare meglio. Non è lasu cui mi sento più a mio agio, mi sento meglio sul cemento. Ciò non significa che ...