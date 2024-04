Simona Ventura va in onda con una paresi facciale | ecco le parole della conduttrice

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 7 aprile 2024) Attimi di ansia per i telespettatori di Ciofonare Rai Due. Questa mattina infattiè andata incon una, facendo preoccupare tutto il pubblico del secondo canale Rai. Fortunatamente nulla di grave. È stata la stessa, dopo aver chiesto al regista di inquadrarla in primo piano senza alcun problema, a spiegare cosa le è accaduto. Le: Da ieri ho mezza faccia bloccata. Non è niente di che, è il freddo, mi sto curando. Ragazzi succede, l’importante è che è assolutamente transitorio. Mai mollare. Ragazzi succede: l’importante è che è assolutamente transitorio!! Mai mollare #citofonarerai2 pic.twitter.com/1qE3B3LoOY —(@Simo ...