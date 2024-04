Simona Ventura rassicura i fan | “La mia paresi facciale è transitoria”

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 7 aprile 2024) Nella puntata di oggi di "Citofonare Rai 2",ha affrontato la trasmissione con coraggio nonostante una condizione fisica difficile. La conduttrice, nota per la sua energia contagiosa, ha dovuto fare i conti con unache ha colpito metà del suo viso. Tuttavia, ha voluto tranquillizzare tutti sul suo stato di salute, mostrando determinazione e ottimismo.Quando il regista del programma, Sergio Spanu, ha cercato di evitare inquadrature ravvicinate del volto di, probabilmente per non metterla in imbarazzo, la conduttrice ha affrontato la situazione con la sua consueta franchezza. "Sergio, ti tolgo dall'impaccio, mi puoi anche riprendere", ha detto, mostrando una determinazione che le è propria. Subito dopo, ha spiegato al pubblico: "Da ieri ho mezza faccia bloccata. Non è niente di che, è il ...