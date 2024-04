Simona Ventura | cosa ha avuto davvero Shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 aprile 2024) La paralisi del nervo facciale, conosciuta anche come paralisi di Bell, ha recentemente fatto parlare di sé per aver colpito la nota presentatrice. Questo disturbo riguarda l’infiammazione del settimo nervo cranico, essenziale per il movimento dei muscoli del volto. Il neurologo Cristoforo Comi, professore di neurologia all’Università del Piemonte Orientale e direttore della divisione di neurologia all’ospedale di Vercelli, sottolinea che il recupero richiede pazienza: “Dura diverse settimane. Ci vogliono pazienza, cortisone e fisioterapia. Ma di solito il viso torna normale”. Lanon è sola; celebrità come George Clooney e Angelina Jolie hanno affrontato e superato lo stesso problema. Pur presentandosi davanti alle telecamere di “Citofonare Rai 2” con la parte destra del viso bloccata,...