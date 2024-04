Nonostante questa edizione de L’Isola dei Famosi sia alle porte, con data di inizio lunedì 8 aprile 2024, c’è chi già parla del prossimo anno come ricco di cambiamenti e colpi di scena per il ... (anticipazionitv)

Simona Ventura imbarazzata: piccolo problema a Citofonare Rai2 - Durante la trasmissione la conduttrice ha fatto una richiesta particolare al cameraman per coprire un piccolo suo problema.gossipetv

Simona Ventura in onda con una paresi facciale: «Mi sto curando. Mai mollare» - Delicato disturbo per Simona Ventura. La conduttrice va in onda a Citofonare Rai2 con una evidente paresi facciale, che il regista della trasmissione, Sergio Spanu, tenta di nascondere, per quanto pos ...davidemaggio

Simona Ventura conduce Citofonare Rai2 con metà viso bloccato: “È transitorio, mai mollare” - Nella puntata di domenica 7 aprile di Citofonare Rai2, Simona Ventura si è mostrata al pubblico con metà viso bloccato ...fanpage