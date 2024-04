Simona Ventura conduce Citofonare Rai 2 con mezza faccia bloccata | la spiegazione VIDEO

Simona Ventura - Citofonare Rai2 Delicato disturbo per Simona Ventura . La conduttrice va in onda a Citofonare Rai2 con una evidente paresi facciale , che il regista della trasmissione, Sergio ... (davidemaggio)

Simona Ventura, lo scambio in diretta col cameramen svela una paralisi. La conduttrice: «Ho mezza faccia bloccata» - Simona Ventura ha fatto preoccupare i fan sintonizzati per la puntata di Citofonare Rai2, che la vede alla conduzione insieme all'amica e collega Paola Perego. Il mattin show della domenica ...leggo

Simona Ventura imbarazzata: piccolo problema a Citofonare Rai2 - Durante la trasmissione la conduttrice ha fatto una richiesta particolare al cameraman per coprire un piccolo suo problema.gossipetv

Simona Ventura in onda con una paresi facciale: «Mi sto curando. Mai mollare» - Delicato disturbo per Simona Ventura. La conduttrice va in onda a Citofonare Rai2 con una evidente paresi facciale, che il regista della trasmissione, Sergio Spanu, tenta di nascondere, per quanto pos ...davidemaggio