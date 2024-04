Simona Tagli prepara i fan con un annuncio | “Ci sarà qualcosa di speciale in arrivo!”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 7 aprile 2024)annuncia l’di una sorpresa per i suoi fan: “non dimenticate di restare sintonizzati”dopo la partecipazione al Grande Fratello è inarrestabile. L’ex gieffina è attivissima sui social soprattutto tra Instagram e la piattaforma X dove riesce ad interagire personalmente con i suoi fan. Durante la sua esperienza televisiva al reality show di Mediaset,ha conquistato sempre di più l’affetto del pubblico che l’ha sostenuta e mandata in finale. La sua esperienza da finalista si è conclusa classificandosi al quarto posto. Leggi anche –> Anita Olivieri e Alessio Falsone sono pronti per la convivenza? La replica Le dichiarazioni dell’ex gieffina: inuna novità Lanelle ultime ore ha sorpresa ha rivelato che ...