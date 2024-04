Si tuffa in un fiume ghiacciato per salvare il cane | ritrovata senza vita 3 mesi dopo abbracciata all’animale

(Di domenica 7 aprile 2024) Pubblicato il 7 Aprile, 2024 Il 23 dicembre dello scorso anno, Amanda, una donna di 45 anni che lavorava come infermiera e aveva quattro figli, celebrava il suo 18° anniversario di matrimonio con il marito. Si trovavano vicino alNorth Fork Eagle, nel Montana, accompagnati dal loro amatoGroot. Improvvisamente, ilè scivolato nelle acque gelide.esitazione, la donna si è gettata in acqua per soccorrerlo. Purtroppo, da quel momento in poi, sia Amanda che ilsono stati dati per dispersi, fino a quando, trepiù tardi, sono stati trovati entrambi. Amanda, scomparsa da 3e trovataIl marito di Amanda Richmond è stato il narratore della ...

