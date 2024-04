Si scontrano in volo durante una gara di parapendio | feriti due piloti

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 7 aprile 2024) Singolare incidente nei cieli di Serramazzoni, in località Monfestino, sull'Appenino modenese. Ieri pomeriggio - così riporta la stampa locale -unadidue mezzi, per causa ancora in via di accertamento, sono venuti a contatto, scontrandosi : i due, un 46enne bolognese e un 49enne fiorentino si sarebbero intrecciati con i loro parapendii, per poi precipitare a terra...