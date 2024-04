Si parla di nomi non di progetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Da far pensare che a Capodimonte ci sia da più di qualche stiracchiato mese. Il teutonico, chiuso il bilancio del museo partenopeo, è tornato a Firenze e si è presentato ai giornalisti con un filo di tensione che di solito non gli appartiene. Ora però ciò che serve ai fiorentini e alla Politica sono i programmi perché la sua discesa in campo ha aperto finalmente le danze. Matrimoni lampo, separazioni infuocate, strategie e polemiche che riempiono l’agone elettorale stanno venendo a noia. Matteo Renzi alla fine si alleerà con i Dem? Che non ne vogliono sapere di ufficializzare un ticket con Italia Viva per paura che scappi Sinistra italiana, o farà correre sul serio il suo cavallo di razza Stefania Saccardi, per ora rimasta ai blocchi di partenza? E soprattutto cosa farà in caso di ballottaggio, considerando che altrove si è anche alleato con le Destre? I problemi sembrano essere i ...