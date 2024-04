Si intrecciano in volo con il parapendio durante una gara | ferito pilota fiorentino

(Di domenica 7 aprile 2024) Modena, 7 aprile 2024 – Incidente nei cieli di Serramazzoni, in località Monfestino, sull'Appenino modenese. Ieri pomeriggio,unadidue mezzi, per causa ancora in via di accertamento, sono venuti a contatto, scontrandosi: i due piloti, un 46enne bolognese e un 49ennesi sarebbero intrecciati con i loro parapendii, per poi precipitare a terra da un'altezza di circa 25 metri. La caduta, nell'area di un grande ripetitore di una radio locale, è stata attutita dai paracadute e da una rete di protezione presente sul posto: i due piloti, atterrati in un campo, hanno riportato contusioni e ferite. Il 48enne è stato condotto per gli accertamenti e le cure del caso all'Ospedale modenese di Baggiovara mentre il 46enne, che nell'incidente avrebbe battuto la testa, è stato portato ...

