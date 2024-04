Si contendono un Gratta e Vinci da 5 milioni di euro | due ex amici finiscono in tribunale a Sulmona

(Di domenica 7 aprile 2024) Dovrà essere risolta inla lite per 5dialtra duecamionisti

Katiana e Valeriana si contendono Claudiano per la prima volta a "Zelig" 2007 - Sul palco dello show comico di Canale 5, lo sketch ispirato a "Uomini e Donne" con protagoniste Katia Follesa e Valeria Graci ...tgcom24.mediaset

Sulmona, Gratta e vinci milionario conteso: due ex amici in tribunale - Quando la fortuna ha sorriso ai due con una vincita da sogno, il romano avrebbe incassato la somma, promettendo di utilizzarla per aprire un’officina meccanica e aiutare l’amico necessitato. Tuttavia, ...msn

Vincono 5 milioni di euro ma ora è lite: indaga la procura di Sulmona - CASTEL DI SANGRO – Secondo quanto riportato dal quotidiano il Centro, è in corso un’inchiesta su una vincita da 5 milioni di euro contesa da un meccanico e ... 5 milioni acquistando quattro biglietti ...laquilablog