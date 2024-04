Shelton-Tiafoe oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Atp Houston 2024

(Di domenica 7 aprile 2024) Benaffronterà Francesnelladell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città texana.tutta made in USA tra la prima e la terza testa di serie del tabellone.non ha impressionato nella semivinta contro Etcheverry, riuscendo però nella rimonta vincente. Discorso diverso per, protagonista di una grande vittoria ai danni di Luciano Darderi: in particolar modo il secondo set è stato giocao ad altissimo livello da parte di entrambi.proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno contro Etcheverry, mentreandrà a caccia del primo successo su terra rossa. PROGRAMMA E COPERTURA ...

Il Tabellone dell’Atp 250 di Dallas 2024 , in programma da lunedì 5 a domenica 11 febbraio su campi in cemento indoor. Tanti giocatori di casa tra le stelle del torneo texano, con Tommy Paul , Ben ... (sportface)

ATP Houston 2024, Luciano Darderi cede in semifinale in due set a Frances Tiafoe - Si ferma in semifinale l'avventura di Luciano Darderi nel torneo ATP 250 di Houston (USA): l'azzurro cede al padrone di casa statunitense Frances Tiafoe, numero 3 del seeding, che si impone per 6-2 7- ...oasport

ATP Houston: Darderi sale alla distanza ma Tiafoe è ancora troppo forte, per lui domenica c’è la finale con Shelton - Per Tiafoe domenica ci sarà la possibilità di confermarsi campione di Houston in una finale con Ben Shelton che è la replica della sfida di Flushing Meadows dello scorso settembre, dove però il ...ubitennis

ATP Houston, Frances Tiafoe raggiunge Luciano Darderi in semifinale. Vince Ben Shelton - Definito il quadro dei semifinalisti nell'ATP250 di Houston. Sulla terra del Texas, Luciano Darderi si è imposto nei quarti di finale, battendo piuttosto nettamente il padrone di casa, Marcos Giron (n ...oasport