Sfide top Ravenna e Faenza | servono punti

(Di domenica 7 aprile 2024) Scacco alla capolista? Forti delle due vittorie ottenute in altrettante gare dal ritorno di Garelli, i Blacks sono pronti a dare battaglia alla regina Liofilchem Roseto che riceveranno al PalaCattani alle 18. Gli abruzzesi sono primi grazie alla grande continuità di risultati e soprattutto per merito di coach Gramenzi che sta traendo il massimo da un gruppo che non ha risentito della partenza di Poletti e della giovane età di molti giocatori. La Liofilchem sta viaggiando a gonfie vele grazie alla regia e agli assist del greco Mantzaris, che ha vinto due volte l’Eurolega con l’Olympiakos Atene, all’esperienza di Santiangeli, a Durante, Guaiana, Donadoni e alla fisicità dei tre under Maiga, Tamani, Thioune e Klyuchnyk, miglior realizzatore dei suoi con 14di media, uno dei tanti ex del match ad aver vestito la doppia maglia come Donadoni, Poletti, Pastore e Papa. ...