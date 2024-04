Seveso si mette al riparo Ripuliti fiumi e torrenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Mobilitazione contro il rischio idrogeologico. Protezione civile in campo con l’AiPo, l’agenzia interregionale per il fiume Po. Già a gennaio erano stati realizzati i lavori sul torrente Comasinella finanziati dall’Ufficio Ecologia: in quell’occasione furono rimossi vegetazione in eccedenza e altri detriti accumulatisi nell’alveo. Nei giorni scorsi, invece, i volontari di protezione civile con i colleghi di Cesano Maderno hanno rimosso tre grossi tronchi e alberi morti pericolanti sulle sponde del torrente Ceresa, all’altezza del ponte di via Sabotino. "I fenomeni meteorologici estremi sono purtroppo sempre più frequenti. Prevenirli, mitigarne le conseguenze, garantire la sicurezza di chi vive nei pressi dei corsi d’acqua credo sia uno dei compiti attualmente più importanti di una Amministrazione", la strategia della sindaca di, Alessia Borroni. Intanto è ...