Settore giovanile La Primavera gioca ma non basta A Napoli passano gli azzurrini

(Di domenica 7 aprile 2024)1 perugia 0: Turi, Esposito, D’angelo (49’ st Stasi), Peluso, Gambardella, De Luca, Malasomma (15’ st Mazzone), Goielli, Pesce (31’ st Raggioli), Russo (31’ st Legnante), Lorusso (15’ st Vilardi). A disp: Sorrentino. Di Lauro, De Crescenzo, De Chiara, Parisi, Borriello, Puzone. All.: Andrea Tedesco PERUGIA: Yimga, Giorgetti (1’ st Papa), Falasca (26’ st Ciattaglia), Cicioni, Ambrogi, Bussotti (43’ st Carbonini), Barberini, Prisco (39’ st Caprari), Bernacci (26’ st Panaro), Ronchi, Lickunas. A disp.: Lavorgna, Lomangino, Ebnoutalib, Patrignani, Cottini. All.: Giacomo Del Bene Arbitro: Giuseppe V ingo - Sez. Pisa (Jorgji, Nirintsalama) RETI: 22’ pt Lorusso (N)– Dopo la grande vittoria all’andata in casa per 4-2 il Perugia cade in trasferta contro ilper 1-0. I padroni di casa ...