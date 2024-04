Serie D | il Trapani torna in C tra i professionisti | vinto il girone I con 4 turni di anticipo

(Di domenica 7 aprile 2024) Promozione inC ufficiale per il, che ha battuto 1-0 il Siracusa assicurandosi la vittoria delI dellaD 2023/2024. Grande cornice di pubblico al Provinciale per una sfida che decreta il ritorno tra icon quattrod’. Dopo la ripartenza dalla D in seguito all’esclusione dal campionato di C al termine della stagione 2019/2020, ilritrova un contestoco. Addirittura la compagine siciliana era rimasta ferma per una stagione in seguito alle due rinunce consecutive che ne avevano causato l’esclusione dalC diC. Per le vie della città è ovviamente esplosa la festa. SportFace.

Cavese e Trapani volano in C - Due promozioni in anticipo di quattro turni nel campionato di Serie D. I campani hanno vinto il girone G, i siciliani hanno dominato il gruppo I ...corrieredellosport

Serie C: Trapani e Cavese promosse dalla D, il Mantova sale in B - Ci sono voluti ben 14 anni affinchè il Mantova facesse ritorno nel campionato cadetto. I virgiliani staccano aritmeticamente il pass per la Serie B in virtù del pareggio per 1-1 del Padova a Lumezzane ...tuttocalciocatania