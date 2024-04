Serie D» - Il derby Venturi | Occhio Tau Non si può sbagliare»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Quarto posto a 51 punti, piena zona play-off, tre vittorie consecutive nelle quali ha realizzato 10 reti incassandone solo una. Un Tau in salute quello che affronterà ildi oggi con il Ghiviborgo. Due trend opposti per le due formazioni: in fase Toro, per utilizzare un termine borsistico il team di Altopascio, Orso per quello della Media Valle del Serchio, reduce dall’aver raccolto un solo punto nelle ultime quattro giornate. Sarà anche il duello tra il secondo miglior attacco, quello di Capparella e compagni, contro la seconda peggior difesa, quella dei colchoneros, i quali, però, vantano anche il terzo miglior reparto offensivo. I numeri fotografano bene l’andamento delle due compagini. Ma Simone, un "ex" tra l’altro, non si fida. Il Ghivi, tra l’altro, fino a poche settimane fa era ancora in lizza per i play-off e potrebbe ancora ...