Serie B | impegno delicato per mettere al sicuro la griglia della post season dopo il -21 dell’andata Ferrara Basket si affida al suo ruolino casalingo

(Di domenica 7 aprile 2024) Tra mille acciacchi fisici,si appresta ad ospitare oggi pomeriggio (ore 18) la Gardonese nel terzultimodel Play-In Gold diB Interregionale. Ai biancazzurri manca una sola vittoria per festeggiare l’approdo ai playoff, ma coach Benedetto non ha nascosto di temere la sfida di oggi contro i bresciani, che all’andata misero in enorme difficoltà i suoi. A maggior ragione, visti i problemi di infermeria con cui ha dovuto fare i continegli ultimi giorni: ai lungodegenti Cattani e Yarbanga si sono aggiunti gli acciacchi di Guerra e Cecchetti, che in settimana sono stati gestiti e saranno in ogni caso a disposizione per la partita di oggi, anche se non al meglio. Assente invece Sankaré, impegnato nell’Eurolega Next Gen in quel di Parigi. Il tecnico calabrese dovrà ...