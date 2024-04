Serale Amici 23 | Lucia Ferrari torna sui social | la sua eliminazione alza un polverone

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 7 aprile 2024)è stata l’eliminata della terza puntata deldi23, andata in onda su Canale 5 sabato 6 aprile 2024, e poco fa èta suiper dire la sua, ma in tanti hanno criticato il programma di Maria De Filippi per non aver tutelato il suo talento. Molti utenti hanno infatti dato la colpa dell’uscita della ballerina della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo alla gestione del talent show, affermando che l’allieva non è stata valorizzata abbastanza. Ma vediamo esattamente cosa si pensa sul web.23:rompe il silenzio A seguito della suanella terza puntata deldi...