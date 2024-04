Selen | “Ho tentato il suicidio | mi sono buttata sotto un camion”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 7 aprile 2024), all’anagrafe Luce Caponegro, futura naufraga de L’Isola dei Famosi 2024, si è raccontata a Verissimo. La donna, nata a Roma il 17 dicembre del 1966, in particolare ha raccontato un periodo buio della sua vita, quando a 18 anni tentò il. “Milanciataunstata presa da una ciocca di capelli dal mio fidanzato, mi teneva stretta ma non sapeva come fare perché ogni volta che passava una macchina mi volevo lanciare. Avevo una forza bruta, il mio cervello era andato in black out”. “Dopo quell’episodio – ha precisato Luce Caponegro, in arte– mi hanno ricoverata e non ho parlato per un mese o forse due. Piano piano ho ritrovato la voglia di vivere grazie anche al contatto con la natura”. L’ex attrice, che ha ...