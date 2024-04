Sei mesi di guerra e rischio Iran Conversazione con Dentice su Israele

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 aprile 2024) Seidi, mezzo anno, e la situazione nel Medio Oriente traviato dal conflitto trae Gaza non sembra vedere luce in fondo al tunnel. Anzi, l’attesa di un attacco di rappresagliaiano controriapre alla peggiore delle preoccupazioni: l’espansione dei combattimenti a livello regionale, laddove la crisi innescata dagli scontri ha già colpito. E l’attacco con un drone su Eliat (lanciato da una milizia sciita dalla Siria) e il ritorno delle azioni contro il contingente americano nella regione (nel caso quello della guarnigione di al Tanf, in Siria) sono marker indicativi, arrivati tutti nelle ultime ore, di come e quanto le dinamiche dell’area si connettano pericolosamente a quelle della. “Lo scenario regionale è ormai altamente degradato e tende al ...