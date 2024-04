Seano | l’orto comune è nei giardini pubblici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Un orto dove coltivare le erbe aromatiche ma anche piantare l’insalata o le carote. Si chiama "Orto" e ieri mattina è stato inaugurato a, in una porzione del giardino pubblico di via Gadda. E a fare l’esperienza della piantumazione sono stati i bambini della scuola materna ed elementare che prima hanno partecipato al laboratorio "Letture Green" della biblioteca Palazzeschi. Il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti insieme agli assessori ha tagliato il nastro delche nasce nell’ambito del progetto "Faremo Foresta": in parti deiviene data la possibilità di piantare, curare e cogliere la verdura. "Si tratta – ha spiegato l’assessore all’ambiente e vicesindaco Federico Migaldi – di uno spazio di 80 mq, reso coltivabile. Abbiamo piantato basilico, rosmarino, ...