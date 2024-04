Scontro tra 3 auto | morti due carabinieri di 23 e 26 anni | altri 4 feriti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 7 aprile 2024) Un terribile incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 6 aprile, lungo la strada statale 91 tra Eboli e Campagna. Coinvolte trefra cui una gazzella dei: i Vigili del Fuoco di Salerno hanno estratto dalle lamiere due militari dell’Arma in gravi condizioni, che purtroppo sono. Come riferiscono i, le vittime sono il maresciallo Francesco Pastore, di 25, e l’appuntato scelto Domenico Ferraro, di 27, entrambi di origine pugliese, in servizio presso la stazione di Campagna. Quattro in totale i(tra cui un terzo carabiniere), sei leambulanze arrivate sul posto. L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 19, arteria di collegamento tra il quadrivio di Campagna e località ...