Scontro diretto al Gran Sasso d’Italia Per la Samb è una gara senza appello

(Di domenica 7 aprile 2024) C’è anche Battista tra i 22 convocati che questa mattina saliranno sul pullman per L’Aquila. L’attaccante, out per uno stiramento dallacon il Real Monterotondo, quella che costò la panchina a Maurizio Lauro, richiamato poi tre settimane dopo a guidare la squadra, ha accelerato sui tempi di recupero ed oggi partirà dalla panchina per scendere in campo all’occorrenza. In un, sold out per la prima volta (lo stadio abruzzese, inaugurato nel 2016, ha una capienza pari a 6.700 posti, ma al momento è omologato per circa 4mila), la, oggi, si giocherà l’intera stagione. Solo battendo L’Aquila, la squadra di Lauro potrà ancora guardare al primo posto, in vista del successivo confrontoche si terrà fra sette giorni, al Riviera delle Palme, con la capolista ...