Scontro da ultima spiaggia Non si può più sbagliare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Real Forte Querceta-Vivi Altotevere Sansepolcro (ore 15 al ‘Necchi Balloni di Forte dei Marmi) è la sfida tra chi è aggrappato con le unghie alla speranza di non perdere il treno playout: è la sfida tra due squadre che stanno vivendo un periodo complicato, culminato per i versiliesi nelle polemiche arbitrali post Montevarchi (che sono costate una squalifica di due mesi del direttore generale Alessandro Donati) e per il Vivi Altotevere Sansepolcro nell’esonero del tecnico Bonura (al suo posto è stato promosso dagli Allievi under 17 Fabio Catacchini). "In questo momento non servono più parole né riflessioni sul modulo o su come prepariamo la partita. Serve solo fare punti" dichiara Francesco Buglio, consapevole che parte delle residue speranze di salvezza del suo Real Forte Querceta passerà da questa gara. "Lo so che può sembrare strano ma io resto fiducioso" continua Buglio "in ...