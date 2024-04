Scivola mentre fa il bagnetto | bimbo di tre anni trasportato al Meyer con l’elissoccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Castelfranco Piandiscò (Arezzo), 7 aprile 2024 – Una domenica mattina di apprensione per una famiglia residente nel comune di Castelfranco Piandiscò. Undi treera intento a fare ilsotto il controllo del padre, èto, per cause ancora da chiarire, e ha perso i sensi. Momenti di paura per il piccolo che è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’elisoccorso Pegaso che hail piccolo all’ospedale pediatricodi Firenze. Una volta lì il bambino si è svegliato e, secondo quanto appreso, non è in pericolo di vita né in gravi condizioni ma resterà comunque in osservazione per tutti gli accertamenti necessari.