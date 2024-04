Sciolgo la riserva | Eike Schmidt | l' uomo di Friburgo che terrorizza il Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) In piena continuità con la propria vicenda professionale,annuncia dunque la propria candidatura a sindaco di Firenze, per la soddisfazione del centrodestra compatto nel sostenerlo e un'irritazione/preoccupazione palpabili in tutta la variegata e chiassosa sinistra fiorentina. «Oggi 6 aprile non solo celebriamo il compleanno di Raffaello Sanzio malae mi candido», annuncia ieri mattina il 56enne originario di, attuale direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte e fino a pochi mesi fa guida degli Uffizi che ha portato a numeri record. La prossima settimana sarà a Napoli, chiederà l'aspettativa «ben prima dei termini di legge di 45 giorni» (si vota 8-9 giugno) per poi buttarsi nella campagna elettorale, «da metà mese sarò al 100% sul campo a Firenze». Città ...