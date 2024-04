Sci alpinismo | Davide Magnini 2° nelle finali di Cortina d’Ampezzo | è sul podio in Coppa del Mondo 3° posto per Alba De Silvestro

(Di domenica 7 aprile 2024) Nella tappa finale delladeldi sci, in quel di, si sono disputate oggi le gare individuali. Si è trattato della seconda di quattro giornate (spalmate però su cinque giorni, da ieri fino a mercoledì 10) dell’evento che chiude la stagione 2023-2024. Nella competizione maschile,raccoglie la seconda posizione e conferma in questo modo il. Vince in 1:26’24?85 lo svizzero Remi Bonnet, che lo stacca di 1’26?33. Terzoper il francese William Bon Mardion a 2’16?60. Questo il novero dei restanti azzurri: quinto Michele Bosacci a 4’00?6, sesto Alex Oberbacher a 4’22?52, 13° Nicolò Canclini a 7’45?80, 14° Matteo Sostizzo a 7’59?80, 19° Nadir Maguet a 9’10?75, 23° Federico Nicolini ...

