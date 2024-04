Schianto tra auto | morti due giovani carabinieri pugliesi

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 7 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoTragedia nella notte a Campagna in provincia di Salerno, dove duehanno perso la vita a causa di una tragica fatalità. Si tratta del Maresciallo Francesco Pastore, 25 anni di Manfredonia e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, 27 anni di Montesano Salentino, in provincia di Lecce. I militari stavano attraversando un incrocio svoltando a sinistra quando, una Range Rover proveniente da destra, ad alta velocità, dopo un dosso, li ha centrati in pieno. Nell’impatto è rimasto ferito un terzo carabiniere, Paolo Volpe, ora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.