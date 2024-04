Schianto contro una parete rocciosa | morta base jumper di 41 anni

(Di domenica 7 aprile 2024) Si chiamava Haley Precious, la 41enne canadese rimasta vittima del tragico incidente avvenuto ieri, sabato 6 aprile, sul Monte Brento, in provincia di Trento. La donna aveva oltre 600 salti all’attivo e una enorme passione per il volo, tanto da essere membro della Canadian Sport Parachuting...

Un uomo di 63 anni, Marino Aru, è morto in un drammatico incidente frontale avvenuto intorno alle 21.30 di ieri, venerdì 5 aprile, sulla strada statale 131, nei pressi dello svincolo di Mogoro, in ... (today)

Continuano le indagini sullo Scontro tra due autobus avvenuto venerdì in via Castiglioni, di fronte alla stazione Monte Mario a Roma . I due autisti negativi ai test anti droga e anti alcol.Continua ... (fanpage)

Tragedia a Campagna, in provincia di Salerno: due carabinieri sono morti per le gravi ferite subite in un incidente stradale che si è verificato nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile lungo la ... (liberoquotidiano)

Violento scontro tra auto e moto nella notte: morto il 19enne Tommaso Comelei - Tragico incidente nella notte a Prato, tra le frazioni di Tobbiana e Casale, dove è morto un ragazzo di 19 anni ...fanpage

Portavano le protesi in Africa, in un film la storia di Luca Falcon - Portavano le protesi in Africa, in un film la storia di Giulia e Luca. Erano marito e moglie, ora lui è morto in missione e lei lo ricorda ...primamonza

Schianto in moto, muore un 71enne di Casacanditella - Vittorio Cavalieri, 71 anni ex vigile di Casacanditella è deceduto nello Schianto con una macchina a Rieti. Lascia due figli ...rete8