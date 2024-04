Schiacciato dalla sua auto mentre apre il box | elicottero a Lazzate per un 78enne

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di domenica 7 aprile 2024) Un grave incidente domestico ha richiesto l’intervento dell’del 118 ieri sera, sabato 6 aprile a. L’incidente si è verificato poco prima delle 19,30 in un’abitazione di via Monte Cervino. Secondo una prima ricostruzione, un uomo sarebbe rimastopropriastava per aprire la saracinesca del box. Sul posto si è ...