Scatto salvezza del Cagliari | Atalanta battuta 2-1

AGI - Nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A, l'Empoli batte 3-2 il Torino e compie un importante Scatto verso la salvezza . Al Castellani va in scena una partita ricca di colpi di ... (agi)

La stagione orribile di Correa prosegue, ma pure quella del Marsiglia. Ieri il Tucu è tornato in campo, ma non è riuscito a invertire la situazione. E per l’Inter le cose precipitano. IMPOSSIBILE – ... (inter-news)