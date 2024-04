Scandalo a Torino | caduta massi sul Pd | Ritiro la candidatura | clamoroso passo indietro di Gallo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo la Puglia,. Altroper il Pd: nel mirino ci è finito Salvatore, esponente di spicco della sinistra piemontese, il quale avrebbe giocato un ruolo decisivo alle amministrative del 2021. Come? Posizionando una serie di candidati nei consigli comunali e nelle circoscrizioni con meccanismi non del tutto trasparenti. Una vicenda che per molti versi ricorda quella del voto di scambio in Puglia, caso che ha portato alle dimissioni di Anita Maurodinoia, ormai ex assessore della giunta regionale guidata da Michele Emiliano. Sul caso di Salvatoreè in corso un'indagine della Dda di. Il punto è che Salvatoreha un figlio, Raffaele, capogruppo Pd in regione Piemonte e candidato capolista alle prossime europee. O meglio, ex ...