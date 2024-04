Satriano punta a tenere vivo il sogno Brest | leader d’attacco

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 aprile 2024) Alle 13 ilscenderà in campo contro il Metz perildella qualificazione alla prossima Champions League. Martinregolarmente titolare al centro dell’attacco.EUROPEO – Ilè la grande rivelazione di questo campionato in Francia, saldo al secondo posto a un punto di vantaggio su Lille e Monaco. Merito anche di Martin, attaccante in prestito dall’Inter, spesso impiegato come titolare nonostante un esiguo numero di gol (2 in 26 presenze). Anche quest’oggi, nella gara contro il Metz, l*uruguaiano sarà regolarmente al centro dell’attacco per guidare la sua squadra verso una vittoria che proietterebbe ulteriormente ilverso la prossima UEFA Champions League....