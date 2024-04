Satriano | gol da Champions League! Brest | 3 punti e secondo posto

Leggi tutta la notizia su inter-news

Brest-Metz è finita con il punteggio di 4-3. Martin Satriano si fa valere con il gol che sigilla il risultato e che lancia la squadra al secondo posto, in odore di Champions League.

PROTAGONISTA – Il Brest ha battuto il Metz per 4-2. Fra i protagonisti della gara il proprietà Inter Martin Satriano. L'attaccante uruguaiano, titolare anche quest'oggi, ha trovato il gol che di fatto ha chiuso la partita al 60', che ha portato la squadra di casa sul 4-1 prima del tentativo di rimonta degli ospiti portato avanti da Mikautadze, autore di due reti fra il 74' e l'80'. La squadra di Eric Roy resta seconda in Ligue 1 e vede sempre di più la qualificazione alla prossima Champions League.