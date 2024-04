(Di domenica 7 aprile 2024) Un autentico patrimonio, quello buttato al vento da unmolto più spesso rimontato che rimontante. Dieci volte, da inizio stagione, i neroverdi sifatti riprendere, e spesso battere, dagli avversari collezionando, in una classifica che dopo Salerno li vede al primo posto, la bellezza di 26. Se si valuta che i neroverdi nell’altra classifica, quella che conta, ne hanno 25, si fa presto a vedere come i conti non tornino, e il ripetersi della circostanza che vede ilspesso raggiunto ma più spesso ‘seminato’ sulla distanza non depone a favore di una squadra che nei secondi tempi e nei recuperi degli stessi ha subito più gol di tutti e che troppo spesso si è consegnata – a Salerno la conferma – a finali di partita che gli hanno toltoe morale. La sintesi offerta dalla ...

Sassuolo, un tesoretto va in fumo. Sono 26 i punti persi per le rimonte - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Tutto su Gudmundsson, obiettivo tesoretto: il piano dell’Inter - Quando il calciomercato estivo aprirà i battenti, uno dei nomi che saranno maggiormente coinvolti è quello di Albert Gudmundsson. L'attaccante del Genoa sta ...footballnews24

Serie A, volata salvezza: sogni e chances delle “7 sorelle” - per poi lasciare e non rischiare di intaccare il proprio tesoretto. Pareggi per tutte le rivali alla salvezza, dal Lecce fino al Sassuolo, con solo Empoli ed una rassegnata Salernitana a non portare a ...footballnews24