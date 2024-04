Sant’Orso cala il poker di reti Fermignanese cede in casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) s.orso 4 gabiccegradara 1 S.ORSO: Amadori, Ferri (1’ st Rovinelli), Tonucci, De Angelis, Codignola, Mattioli,Bastianoni, Luchetti (40’ st Giampaoli), Riberti (28’ st Tanfani), Muratori (39’ st Paolini), Saurro (39’ st Iennaco). All. Fulgini. GABICCEGRADARA: Tacchi, Fattori, Franca (1’st Costantini), Morini (1’ st Magi), Costa, Tombari, Gabrielli (37’ st Bergamini), Domini (38’ st Pierri), Bartolini, Mani, Torsani. All. Capobianco. Arbitro: Spadoni di Pesaro.: 24’ pt Bastianoni, 20’ st Muratori su rigore, 36’ st Saurro, 40’ st Iennaco, 48’ st Fattori. Netta vittoria del S. Orso sul Gabicce che lotta per la salvezza. I locali passano in vantaggio al 24’ con Bastianoni che fa partite un bolide che non lascia scampo al portiere ospite. Il secondo tempo riparte con un buon possesso da parte del Gabicce che colleziona diversi angoli. La via del gol la ...