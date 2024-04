Santa Messa orario 7 aprile 2024 su Rai 1 e Canale 5 | a che ora inizia in tv e in streaming

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di domenica 7 aprile 2024)in tv e in, a che oraA che oralail 7in tv ? Papa Francesco torna con l’Angelus della domenica dopo la settimana dellaPasqua. Il Pontefice ha detto nelle ultime ore “Oggi celebriamo la Domenica della Divina Misericordia. Non dubitiamo mai dell’amore di Dio, ma affidiamo con costanza e fiducia la nostra vita e il mondo al Signore, chiedendogli in particolare una pace giusta per le nazioni martoriate dalla guerra”. A seguire:in tv e in ...