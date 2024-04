Sanità | la responsabilità delle nazioni secondo Ricciardi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 aprile 2024) Nel 1948 nasceva in Gran Bretagna il primo sistema sanitario garante di una Copertura sanitaria universale senza se e senza ma, il National health service (Nhs). L’idea era cosi? dirompente che l’allora ministro della Salute, Aneurin Bevan, nella conferenza stampa di presentazione, percepi? l’incredulita? persino dei giornalisti presenti e decise, per vincere la diffidenza, di stampare milioni di volantini per mettere nero su bianco i principi e l’operativita? del nascente Servizio sanitario nazionale. Vale la pena riportare la traduzione del primo paragrafo: “Il 5 luglio 1948 nasce il National health service. Vi fornira? tutta l’assistenza medica, dentistica e infermieristica di cui avete bisogno. Ognuno – ricco o povero, uomo, donna o bambino potra? utilizzarlo. Non ci sono soldi da pagare, ne? assicurazioni da stipulare, ma non e? beneficienza, tutti voi contribuite a finanziarlo, ...