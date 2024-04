Sanità | i veri numeri | quest’anno lo stanziamento è al 6 | 3% del Pil | il minimo dal 2007 Meloni rivendica cifre superate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) I finanziamenti al sistema sanitario nazionale si fermano, nel 2024, al 6,27% del Pil: il livello più basso dalad oggi e molti punti sotto l’incidenza sul prodotto interno lordo di Francia e Germania. È il Sole 24 Ore, nella Giornata mondiale della salute, ad aggiornare il dato tenendo conto delle nuove stime Istat che hanno rivisto al rialzo le dimensioni del pil italiano. La cifra assume ovviamente un notevole peso politico nei giorni in cui sullo stato dellasta andando in scena l’ennesima battaglia tra governo e opposizioni: la premier Giorgia“la cifra record” stanziata con l’ultima manovra per il sistema sanitario nazionale, il centrosinistra – insieme a esponenti di peso del mondo scientifico – lamenta al contrario che per la salute non si spende abbastanza. Per capire chi abbia ...