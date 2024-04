Sanità | fondi scesi al 6 | 3% del Pil | ai minimi dal 2007

(Di domenica 7 aprile 2024) Nonostante l’ultima manovra, finanziamento effettivo tagliato dall’inflazione: servirebbero 9,2 miliardi per tornare al 6,7%

Nonostante l’ultima manovra il finanziamento effettivo è tagliato dall’inflazione: servirebbero 9,2 miliardi per tornare al 6,7%. In valore reale dote giù del 2,2% rispetto al 2021 Segui su ... (affaritaliani)

Nonostante l’ultima manovra il finanziamento effettivo è tagliato dall’inflazione: servirebbero 9,2 miliardi per tornare al 6,7%. In valore reale dote giù del 2,2% rispetto al 2021 Segui su ... (affaritaliani)

Nonostante l’ultima manovra, finanziamento effettivo tagliato dall’inflazione: servirebbero 9,2 miliardi per tornare al 6,7% (ilsole24ore)

Michele Tripodi: '300 milioni per un nuovo ospedale Uno spot pubblicitario del presidente Occhiuto': ... con lo scopo di coprire e silenziare lo #smantellamento in atto dell'ospedale di #Polistena e della sanità pubblica nella Piana. E' davvero inimmaginabile che fondi destinati per legge alle ...

Abruzzo, l'assessore - chirurgo e i fondi alla sanità privata: ROMA Mario Quaglieri è stato la Ferrari di Giorgia Meloni in Abruzzo. Una macchina da voti. Quasi dodicimila alle ultime elezioni di un mese fa, che hanno fatto di questo esuberante medico della ...